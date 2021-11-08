Павлюченкова впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира
Москва, 8 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 11-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 8 ноября сообщается на сайте организации.
Tatiana
Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова поднялась на одну позицию и впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира.
Среди других российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 26-е место, Екатерина Александрова — 30-е, Вероника Кудерметова — 32-е, Людмила Самсонова — 39-е, Анастасия Потапова — 67-е, Варвара Грачёва — 78-е, Вера Звонарёва — 86-е.
Рейтинг WTA от 8 ноября:
- Эшли Барти (Австралия) — 7582.
- Арина Соболенко (Беларусь) — 6130.
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 4510.
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4310.
- Мария Саккари (Греция) — 3760.
- Онс Жабер (Тунис) — 3455.
- Анетт Контавейт (Эстония) — 3396.
- Ига Свёнтек (Польша) — 3286.
- Паула Бадоса (Испания) — 3224.