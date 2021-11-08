Москва, 8 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 11-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 8 ноября сообщается на сайте организации.

Tatiana Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова поднялась на одну позицию и впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира.

Среди других российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 26-е место, Екатерина Александрова — 30-е, Вероника Кудерметова — 32-е, Людмила Самсонова — 39-е, Анастасия Потапова — 67-е, Варвара Грачёва — 78-е, Вера Звонарёва — 86-е.

Рейтинг WTA от 8 ноября: