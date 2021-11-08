Кемерово, 8 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Перед судом предстанет 52-летняя жительница Промышленновского района Кемеровской области, обвиняемая в истязании внука. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщило региональное управление СКР.

Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, в августе 2021 года обвиняемая за любые провинности наказывала 12-летнего внука тем, что привязывала его к предметам мебели. Об этом узнал сотрудник полиции, который работал по заявлению соседей о краже.

Установлено, что потерпевший с братом и сестрой воспитывается бабушкой и дедушкой, так как мать лишена родительских прав.

«Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. Необходимо отметить, что официально опекуном детей является супруг обвиняемой, который не знал о таких методах воспитания. Дети были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В ходе предварительного следствия потерпевшему проведена психолого-психиатрическая экспертиза, экспертами установлено, что мальчик к фантазированию не склонен. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Мужчина написал заявление на отказ от опеки», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.