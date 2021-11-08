Москва, , 11:35 — REGNUM На сегодняшний день в вопросе о возможной новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена нет определённости. Об этом 8 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

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Дипломат отметил, что в последнее время действительно стало больше «подобного рода публикаций и информационных вбросов», однако «никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков её проведения нет».

«И пока нет у нас даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться», — подчеркнул в беседе в РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства, отметив, что контакты между президентами — сложнейший вопрос с точки зрения подготовки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в проведении прямых контактов лидеров США и России Владимира Путина и Джозефа Байдена в ближайшее время. Он добавил, что сроки встречи будут определяться.