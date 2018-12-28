Чита, 8 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края добились упрощения процесса получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС: наличие обязательной регистрации в пострадавшем жилье не потребуется, так решило российское правительство. Об этом 8 ноября во время оперативного совещания с правительстве региона сообщил первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.

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«Это была наша инициатива, она дошла до федерального правительства, изменения были внесены. Этой работой необходимо заняться органам местного самоуправления», — пояснил чиновник.

По его словам, до конца текущей недели продолжается прием заявлений на получение выплаты для приобретения или капитального ремонта жилья. По его мнению, вызывает опасения тот факт, что несколько сотен жителей Чернышевского и Шилкинского районов не подали соответствующие документы.

«Сделать это необходимо до 15 ноября, иначе восстанавливать свои права придется через суд», — уточнил Андрей Кефер.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне-июле 2021 года Забайкалье пережило сразу три волны паводка: пострадали 17 районов края, в них были объявлены режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказались 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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