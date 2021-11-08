Ярославль, , 11:34 — REGNUM В Ярославской области региональный департамент здравоохранения опроверг сообщение о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19. Ранее сообщение о снижении срока действия до полугода было размещено департаментом во Вконтакте. Позднее появилось опровержение.

Департамент здравоохранения Ярославской области

«Официальное заявление Минцифры и Минздрава: сроки действия QR-кодов остаются прежними. «Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — сообщили в департаменте.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе продолжает оставаться тяжёлой. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.

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