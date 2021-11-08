Ярославль, 8 ноября 2021, 11:34 — REGNUM В Ярославской области региональный департамент здравоохранения опроверг сообщение о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19. Ранее сообщение о снижении срока действия до полугода было размещено департаментом во Вконтакте. Позднее появилось опровержение.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе продолжает оставаться тяжёлой. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.
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