Москва, 8 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский и бывший заместитель начальника управления президента России по общественным проектам может возглавить Институт развития интернета (ИРИ), передаёт РБК.

Avantnet.ru Интернет

По предварительным данным, в планы входит создание на базе ИРИ главного заказчика контента для Рунета.

В настоящее время пост директора ИРИ занимает Антон Ключкин. А сам Гореславский не стал комментировать информацию о возможном назначении.

Как сообщало ИА REGNUM, Институт развития интернета (ИРИ) был создан в 2015 году.

Читайте подробнее: В России создан Институт развития интернета