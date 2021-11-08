Баку, , 11:33 — REGNUM Баку считает нормализацию отношений с Ереваном основой стратегии будущего Азербайджана. Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД, обнародованного 8 ноября на сайте ведомства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение было размещено по случаю празднования в Азербайджане Дня победы, который введён в республике после завершения в 2020 году войны в Карабахе.

«Возникли новые реальности, и каждый должен принять эти реальности. Армения должна выбирать между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что в Азербайджане ведёется расследование о деятельности армянской стороны. Следователи выявляют виновных в «военных преступлениях, включая разрушение городов, культурные и экологические преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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