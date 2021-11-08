Уфа, 8 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Поставка вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в Башкирию планируется к концу текущей недели. Об этом 8 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, перебоев с этой вакциной не было.

«Просто не поставляли в нерабочие дни. «Спутник Лайт» обещают поставить в конце текущей недели», — заявил Забелин.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что если люди просят вакцину «Спутник Лайт», то нужно добиваться, чтобы ее поставляли в республику.

Ранее в социальных сетях была опубликована информация о перебоях поставок этой вакцины в Башкирии.