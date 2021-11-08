Рабочий посёлок Сапожок, Рязанская область, 8 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В траурной церемонии прощания с главой администрации Сапожковского района Виктора Боярченкова принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Свечи

Главу районной администрации провожали в последний путь 7 ноября. Он возглавлял район с 2008 года, был членом регионального политсовета «Единой России».

«Он родился в Сапожке, жил здесь, работал, делал всё возможное для людей, для того, чтобы район становился лучше. Самое главное, что ему многое удалось сделать, было много планов и их надо осуществить. После человека всегда остаются его добрые дела, дети и память о нём. Виктора Юрьевича будут помнить добром», выразил соболезнования губернатор.

Виктор Боярченков скончался 5 ноября 55-м году жизни.