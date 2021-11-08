Элиста, , 11:32 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 43 человека. Такие данные 8 ноября приводит региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, выросло до 555 человек. Состояние 30 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 2486 жителей Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 739 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 31 055 пациентов.

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