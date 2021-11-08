Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Власти Соединенных Штатов после почти двух лет запрета вновь разрешат въезд в страну полностью вакцинированным иностранным туристам, сообщает BBC.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Отмечается, что перед полетом туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, а также предоставить свою контактную информацию. По приезде в страну туристам не нужно будет уходить на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время большинство туристов, побывавших за последние 14 дней в Великобритании, Китае, Индии, Южной Африке, Иране, Бразилии и ряде европейских стран, не допускаются в США.

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