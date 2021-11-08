Москва, , 11:27 — REGNUM Распоряжение о начале работ по комплексному развитию Сочи утвердило правительство Российской Федерации. Об этом 8 ноября заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании с вице-премьерами.

Сочи Илья Савченко © ИА Красная Весна

«Подписано распоряжение правительства, которое даёт старт началу работ по комплексному развитию Сочи. Определён перечень приоритетных объектов. Всего их 27. За восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

В частности, пояснил он, планируется обновить более 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства — речь идёт о сетях водоснабжения и водоотведения, последние изношены на 70%. Также планируется подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, которые были выделены многодетным семьям — таким образом, инфраструктурой будут обеспечены более 460 многодетных семей.

Кроме того, в комплексный план включено введение в строй новых очистных сооружений, ремонт гидротехнических объектов, укрепление берегов, что позволит открыть новые пляжи. Также запланировано благоустройство Приморской набережной — центральной набережной курорта.

Как пояснил Мишустин, данные работы должны повысить туристическую привлекательность Сочи и сделать отдых более комфортным и безопасным.