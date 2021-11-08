Москва, 8 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Распоряжение о начале работ по комплексному развитию Сочи утвердило правительство Российской Федерации. Об этом 8 ноября заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании с вице-премьерами.

Илья Савченко ИА Красная Весна Сочи

«Подписано распоряжение правительства, которое даёт старт началу работ по комплексному развитию Сочи. Определён перечень приоритетных объектов. Всего их 27. За восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

В частности, пояснил он, планируется обновить более 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства — речь идёт о сетях водоснабжения и водоотведения, последние изношены на 70%. Также планируется подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, которые были выделены многодетным семьям — таким образом, инфраструктурой будут обеспечены более 460 многодетных семей.

Кроме того, в комплексный план включено введение в строй новых очистных сооружений, ремонт гидротехнических объектов, укрепление берегов, что позволит открыть новые пляжи. Также запланировано благоустройство Приморской набережной — центральной набережной курорта.

Как пояснил Мишустин, данные работы должны повысить туристическую привлекательность Сочи и сделать отдых более комфортным и безопасным.