Москва, 8 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Россия сумеет сохранить большие урожаи независимо от погодных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что РФ может потерять статус крупнейшего экспортера пшеницы.

Зерно

«Статус стратегического экспортера, одного из крупнейших игроков на мировом рынке зерна, Россия не потеряет, — уверен Тихонов. — Самая главная угроза сельскому хозяйству во всем мире — климатические изменения. Но благодаря широкой географии России в среднем по стране нам удается сохранить большие урожаи независимо от погодных условий и успешно сводить баланс потерь и приобретений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сбор зерновых и зернобобовых в России по состоянию на 27 октября оказался на 10,3% ниже уровня 2020 года.