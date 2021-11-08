Омск, , 11:23 — REGNUM Расследование уголовного дела об убийстве омского футболиста и покушении на убийство его друга завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

Футбольный мяч jarmoluk

По данным ведомства, 31-летний и 34-летний мужчины обвиняются в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), убийстве, сопряжённом с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух человек, сопряжённом с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации следствия, ранее судимый за убийство с отягчающими обстоятельствами мужчина и его приятель, трижды судимый за хищения чужого имущества, увидели ночью 27 января 2021 года на улице Магистральной в Омске двух парней с пакетом. Злоумышленники решили их ограбить.

Они напали на потерпевших. 31-летний омич ударил ножом в спину 21-летнего спортсмена и тяжело ранил его 22-летнего друга.

Забрав вещи, обвиняемые скрылись с места преступления. 21-летний футболист скончался на месте. Его друг выжил благодаря своевременно вызванной прохожими скорой помощи.

На допросе у следователя злоумышленники признались в содеянном. Они были арестованы.

Расследование завершено. Уголовное дело после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения направят в областной суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, убитым оказался 21-летний экс-футболист «Иртыша» Егор Дробыш.

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