Москва, , 11:23 — REGNUM Пандемия коронавируса внесла коррективы в ситуацию с ростом в России заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

«Статистика отмечает ежегодный рост номинальных заработных плат, но происходит это неравномерно и зависит от нескольких факторов. Это прежде всего повышение МРОТ, — сказала экономист. — Но в динамику роста заработных плат внесла свои коррективы и пандемия. Большой рост заработных плат наблюдается в таких сферах, как здравоохранение, IT-сфера, фармацевтика. Ежегодно растёт зарплата в таких отраслях, как добыча нефти и природного газа, металлургическое производство, производство химических веществ и химических продуктов».

По ее словам, в наименьшей степени в последнее время росли заработные платы в отраслях обрабатывающего производства — изготовление текстильных изделий, одежды, кожи и кожаных и бумажных изделий.

«Ситуация складывается таким образом, что рост зарплат не успевает за инфляцией, поскольку бизнес в основном индексирует только базовую часть — оклад, а в общей сумме вознаграждения это незначительная часть», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году работники российского малого и среднего бизнеса едва ли могут надеяться на позитивные изменения.