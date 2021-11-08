София, 8 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В ходе масштабной акции, проведенной местными правоохранителями в Видине, Враце, Сливене, Нови-Пазаре и других городах Болгарии, задержаны члены преступной группировки, которые подозреваются в реализации через социальные сети золотых предметов времен Римской империи. Об этом 8 ноября сообщила софийская газета «Труд».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Обвинения предъявлены трем граждан Болгарии, которые, по версии следствия, на протяжении нескольких лет занимались незаконными раскопками в так называемых «археологических зонах» страны, а также соответствующими поисками на территории частных владений.

Как отмечено в полицейском протоколе, в ходе предварительного обыска у подозреваемых лиц были изъяты 1782 антикварных предмета. По словам сотрудников краеведческого музея Шумена и Археологического музея Варны, практически все артефакты представляют собой часть «имперского золота Рима». В настоящее время эксперты не могут назвать точную стоимость изъятых ценностей.

Согласно официальной информации, постановлением прокуратуры Болгарии обвиняемым разрешили выйти на свободу до суда под залог в 10 000 левов каждому ($6 тысяч). По данным следствия, у подозреваемых могут быть сообщники и в Болгарии, и в нескольких других странах мира.