Москва, , 11:22 — REGNUM Мировой дефицит таких ресурсов, как природный газ и нефть, был спровоцирован надеждами на быстрый энергопереход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

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«Оптимистичные оценки и надежды на быструю реализацию энергоперехода спровоцировали дефицит практически по всем видам энергоресурсов с углеродным следом и рост цен на нефть, нефтепродукты, газ, уголь, — сказала Сафонова. — Высокие цены на нефть в целом являются драйвером инвестиций в новые проекты, в финансировании которых заинтересованы банки. Однако для запуска таких проектов также необходима и объективная переоценка сроков и этапов перехода к безуглеродной энергетике».

По ее словам, в настоящее время отсутствует преобладающее мнение касательно перспектив рынка нефти.

«В случае исключения сдерживающих факторов в мировой добыче нефти и возвращения рынка к равновесному состоянию цены могут начать снижаться», — предположила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что страны ОПЕК+ не поддались уговорам Вашингтона, который настаивал на более агрессивных темпах добычи, и остались верными консервативному подходу к наращиванию производства.

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