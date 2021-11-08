Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Подполковника полиции из Нижнего Тагила уволят из органов за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция Мвд.рф

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. Машину подполковника остановили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования сотрудник полиции отказался, сообщают СМИ.

Валерий Горелых сообщил, что теперь подполковнику грозит увольнение по отрицательным мотивам. Кроме того, полицейского лишат прав и назначат ему штраф в размере 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в эту же ночь сотрудники ГИБДД задержали экс-кандидата в депутаты Госудумы и депутата Молодежного парламента Свердловской области Антона Мятовича. Он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

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