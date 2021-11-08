Магнитогорск, Челябинская область, , 11:23 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местную. жительницу осудили за подкуп военного комиссара. Об этом сообщает пресс-служба южноуральской прокуратуры.

Коррупция

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По данным следствия, в 2018 году эта дама через посредника передала военкому 80 тыс. рублей. Это она сделала для освобождения своего сына от воинской обязанности.

Гражданка избежала реального лишения свободы. Суд назначил ей три с половиной года условно с трёхлетним испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске за взятку осудили брата бывшего министра лесного хозяйства.

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