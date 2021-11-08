Челябинку осудили за взятку военному комиссару
Магнитогорск, Челябинская область, 8 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области местную. жительницу осудили за подкуп военного комиссара. Об этом сообщает пресс-служба южноуральской прокуратуры.
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Коррупция
По данным следствия, в 2018 году эта дама через посредника передала военкому 80 тыс. рублей. Это она сделала для освобождения своего сына от воинской обязанности.
Гражданка избежала реального лишения свободы. Суд назначил ей три с половиной года условно с трёхлетним испытательным сроком.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске за взятку осудили брата бывшего министра лесного хозяйства.
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