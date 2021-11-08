Москва, 8 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. На покупки в «чёрную пятницу» в 2021 году жители России готовы потратить 18 тыс. 500 рублей, что на треть больше чем в 2020 году — 13 тыс. 800 рублей, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Powhusku Черная пятница

Не планируют покупать товары и услуги в ноябрьскую распродажу 69% респондентов. Готовы потратиться 12%. Более четверти опрошенных (26%) желают купить на распродажах одежду, 21% — бытовую технику и электронику, 8% — гаджеты и девайсы.

Хотят приобрести в «чёрную пятницу» обувь и товары для дома по 5%, продукты питания — 4%, косметику — 3%, товары для детей — 2%. Также со скидками граждане надеются купить авиабилеты, книги, онлайн-курсы, инструменты для ремонта (19%).

Опрос проведен 25 октября-1 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 371 населенном пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России в 2020 году во время «чёрной пятницы» число покупок в интернете подскочило на 145% по сравнению с 2019 годом.

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