Первые танки Т-72Б3М поступят на базу РФ в Таджикистане в ноябре
Москва, 8 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Российская 201-я военная база в Таджикистане получит первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М в ноябре 2021 года, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин на церемонии вручения наград победителям окружного этапа фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас — 2021».
По его словам, российские военные провели на базе мощнейшую работу по перевооружению. В настоящий момент три мотострелковых батальона перевооружены на новую боевую технику, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 201-я российская военная база в Таджикистане организационно входит в состав ЦВО, включает в себя мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.
Напомним, в августе и сентябре текущего года на фоне событий в Афганистане 201-я российская база была усилена новым вооружением, танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты БМП-2М.
Читайте также: Военные провели на учениях ОДКБ в Таджикистане заправку бронетехники