Москва, 8 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Российская 201-я военная база в Таджикистане получит первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М в ноябре 2021 года, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин на церемонии вручения наград победителям окружного этапа фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас — 2021».

Минобороны России Танк Т-72Б3М

По его словам, российские военные провели на базе мощнейшую работу по перевооружению. В настоящий момент три мотострелковых батальона перевооружены на новую боевую технику, уточнил он.

«До конца этого года мы завершим перевооружение танкового батальона, получаем 30 глубоко модернизированных танков Т-72Б3М», — сказал Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, 201-я российская военная база в Таджикистане организационно входит в состав ЦВО, включает в себя мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Напомним, в августе и сентябре текущего года на фоне событий в Афганистане 201-я российская база была усилена новым вооружением, танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты БМП-2М.

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