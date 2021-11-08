Москва, 8 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум.

В рамках итогового форума «Сообщество» в Москве состоялась пленарная сессия «Социальные лифты: как работают и как в них попасть». Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — рассказали про механизм социальных лифтов и поделились секретами успеха. Модератором сессии выступила Алена Гейдт — победитель конкурса «Лидеры России», HR-директор Платформы НТИ и Университета «20.35».

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"Прошло чуть больше 90 лет с того момента, как Питирим Сорокин, один из столпов современной социологии, издал небольшую работу «Социальная мобильность». В ней впервые был продемонстрирован принцип работы «социального лифта» — вертикального перемещения между классами и социальными стратами. Чем стабильнее общество, тем предсказуемее результат. Сорокин выделял девять лифтов — армия, церковь, образование, брак, бизнес, госслужба, спорт, искусство и политика. Необходимо отметить, что сегодня возможности значительно расширились, а механизмы социального лифта приобрели новые формы. Примером тому являются участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», в том числе победители и финалисты конкурса «Лидеры России», которые своим примером доказывают, что социальный лифт — не миф», — отметила во вступлении победитель конкурса «Лидеры России» Алена Гейдт.

Победитель конкурса «Лидеры России», предприниматель, член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева рассказала, как работают социальные лифты в предпринимательстве и общественной деятельности.

«Сегодня мир настолько турбулентный, что социальный лифт может двигаться во всех возможных направлениях. Очень часто люди воспринимают понятие «социальный лифт», как движение только вверх, но хорошая система социальных лифтов работает тогда, когда этот лифт может поехать и вверх, и вниз. Лично я больше не пользуюсь термином «социальный лифт», мне ближе выражение «социальная капсула», которая измеряется относительно меня самой, — рассказала Евгения Дмитриева, — Социальный лифт — неприменимый термин к предпринимательству. Предпринимательская деятельность турбулентная, при этом крайне справедливая и независимая. Именно поэтому в предпринимательстве нет стеклянного потолка, в который можно упереться, когда мы говорим о социальном лифте в классическом понимании. Общественная деятельность, как и предпринимательство, открытая и честная среда, в которой можно реализоваться, делая мир лучше. Отличный пример — победитель конкурса «Лидеры России» Мария Львова-Белова, которая недавно была назначена детским омбудсменом».

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак поделился личной историей успеха и рассказал, как работает социальный лифт в системе государственного управления.

«Государственная служба труднодоступна с точки зрения социальных лифтов, ведь цена ошибки очень высока. В данной сфере необходимо все-таки применять терминологию «карьерная лестница», по которой необходимо идти шаг за шагом, трудясь и набирая багаж знаний. Это тернистый и долгий путь. Несмотря на это, сегодня на государственной и муниципальной службе отмечается сильный кадровый голод, поэтому инициативному человеку достаточно просто проявить себя», — рассказал Евгений Грабчак.

О спецификерегиональных социальных лифтов рассказал Александр Дерябин — председатель Омского регионального отделения «Опоры России», победитель второго сезона конкурса «Лидеры России».

«В регионах, безусловно, возможностей и социальных лифтов значительно меньше, чем в столице. Нужно отметить, что пандемия коронавируса немного исправила и выровняла ситуацию: переход в онлайн расширил возможности для удаленной работы, учебы и посещения мероприятий», — поделился Александр Дерябин.

Самым популярным и развитым социальным лифтом в России остается сфера образования, отметила финалист конкурса «Лидеры России», начальник центра по воспитательной работе и молодёжной политике РЭУ им. Плеханова Мария Гладышева.

«Пандемия и дистанционное обучение значительно увеличило возможности социальных лифтов. В любой точке страны можно онлайн освоить новую цифровую профессию, получать образование, работать дистанционно на компании в других городах. Образование — один из самых лучших механизмов социального лифта, который дает возможность быстро и качественно реализоваться», — отметила Мария Гладышева.

Алексей Акулов, руководитель центра по стратегии АО «НСПК», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» рассказал, почему люди иногда не верят в социальный лифт. По его мнению, так происходит, когда у человека нет конкретики в желаниях и фокусировки на целях.

«Многие думают, что кнопка социального лифта дает возможность быстро добраться до самого высокого этажа. Желание получить все и сразу — одна из причин, по которой лифт может не сработать. Еще одной причиной является отсутствие мотивации. Надо отметить, что человек растет в обществе быстрее только тогда, когда находит свой социальный лифт, согласно своим мечтам и желаниям, а не старается угнаться за трендами», — рассказал Алексей Акулов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Сообщество» с 2015 года ежегодно проводится Общественной палатой РФ. Это открытая рабочая площадка для диалога гражданских активистов, представителей власти, бизнеса и НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.