Казань, , 11:18 — REGNUM В столице Татарии вакцинацию от коронавируса прошли более 570 тыс. человек, что составляет 54,4% от численности населения. Об этом 8 ноября заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вакцинация huntlh

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«На сегодняшний день привиты 570,9 тыс. человек, это 54,4% численности населения. Рост количества привитого населения за неделю составил 42 тыс. 50 человек», — цитирует «Татар-информ» спикера.

В городских инфекционных госпиталях развернуто 2211 коек. На сегодняшнее утро свободными остаются около 15% коечного фонда, добавил Жаворонков.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Казани составляла 1 млн 257 тыс. 341 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии жители старше 60 лет смогут пользоваться общественным транспортом только при условии вакцинации против коронавируса. Исключение составят пассажиры с медицинским отводом от вакцинации.

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