Ижевск, , 11:17 — REGNUM Два министра правительства Удмуртии покинули свои посты. Соответствующие указы подписал глава республики Александр Бречалов.

Отставка

8 ноября в отставку ушли министр финансов Станислав Евдокимов и министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин.

В документах уточняется, что главы ведомств уволены в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника.

«Я благодарю коллег за работу. Они хотят проявить себя в других проектах. Я это разделяю и понимаю, потому что работа очень напряженная», — пояснил глава республики.

Исполняющей обязанности главы минфина назначена Вера Сухих, которая ранее занимала пост замминистра финансов республики. Минстрой в статусе исполняющего обязанности возглавит Ришат Ибрагимов. Ранее он являлся начальником Управления строительства объектов бюджетной сферы.

ИА REGNUM напоминает, Евдокимов возглавил минфин Удмуртии в 2014 году. До этого он возглавлял отделы в администрации Ижевска, в 2009 году был назначен заместителем министра финансов республики.

Дмитрий Сурнин занял пост министра в мае 2019 года. С 2015 года являлся депутатом гордумы Ижевска.