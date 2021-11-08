Улан-Удэ, , 11:15 — REGNUM В Бурятии по итогам заседания регионального оперштаба 8 ноября принято решение не продлевать режим нерабочих дней. При этом сохраняется пропускная система по QR-кодам для посещения общественных мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Улан-Удэ Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

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«С сегодняшнего дня у нас принципиальных изменений нет, поскольку мы жестких ограничений не вводили, если сравнить с соседними регионами, с тем же Забайкальским краем, где закрывалось все: закрывались торговые центры, общепит и так далее», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

Впрочем, одно изменение всё же есть. Так, людям с медицинским отводом от вакцинации разрешили не сдавать регулярно ПЦР-тесты.

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