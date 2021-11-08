Тбилиси, , 11:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 21 477 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2191 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 8 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 755 046 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 693 129 победили инфекцию, в том числе 10 509 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 10 509 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 74 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6916 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1302.

Днём ранее в Грузии в ходе 14 989 исследований выявили 4104 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4627 человек, скончались 67 пациентов с COVID-19.

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