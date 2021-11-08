Белгород, 8 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Введение системы QR-кодов назвал 8 ноября вынужденной мерой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По мнению главы региона, проверка сертификатов в ближайшие две недели поможет сдержать коронавирус и не устанавливать жёсткие меры к новогодним праздникам.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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Система QR-кодов будет действовать в Белгородской области до 22 ноября. Губернатор считает, что это вынужденная мера, при этом в других регионов введены более жёсткие ограничения.

«У нас 700 тысяч жителей региона не привиты, и они болеют. И многие — тяжело. Оказать им всем помощь система здравоохранения не в силах. Столько больниц у нас нет. Чтобы сдержать распространение коронавируса и не прийти к новогодним праздникам в режиме жёстких ограничений, вводим такие меры. Это перевод на дистанционную работу сотрудников 60+ и введение системы QR-кодов для общественных мест. Их наличие будут проверять при входе в торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, предприятия общественного питания и сферы услуг. Попасть в них можно будет только по QR-коду о прохождении вакцинации или перенесённой болезни, а также при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Мера не коснётся магазинов с товарами первой необходимости. Согласен, всё это не очень удобно. Но это позволит сохранить работу бизнеса», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области не продлили нерабочие дни. Требование о предъявлении QR-кодов распространили на любые предприятия и организации сферы услуг.