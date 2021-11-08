Белгородский губернатор: QR-коды – вынужденная и временная мера
Белгород, 8 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Введение системы QR-кодов назвал 8 ноября вынужденной мерой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По мнению главы региона, проверка сертификатов в ближайшие две недели поможет сдержать коронавирус и не устанавливать жёсткие меры к новогодним праздникам.
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Система QR-кодов будет действовать в Белгородской области до 22 ноября. Губернатор считает, что это вынужденная мера, при этом в других регионов введены более жёсткие ограничения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области не продлили нерабочие дни. Требование о предъявлении QR-кодов распространили на любые предприятия и организации сферы услуг.