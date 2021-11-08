Симферополь, , 11:14 — REGNUM Резкое похолодание, осадки, в том числе снег, прогнозируется на территории Крыма с 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росгидрометеоцентра.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Ещё сегодня. 8 ноября, в Крыму сохраняется тёплая, почти летняя погода — в Симферополе днём до +20 градусов, в Ялте +18, в Севастополе +17 градусов. Но уже с 9 ноября в регион придёт резкое похолодание. В столице Крыма днём будет не выше +15 градусов, в Ялте пока +17, а вот в Севастополе — не выше 12 градусов тепла. Прогнозируются дожди. В ночь на 10 ноября в Крыму и Севастополе ожидается похолодание до нуля, синоптики не исключают снег и снег с дождём. Днём температура будет чуть выше — до +7, но в ночное время до 12 ноября будет опускаться даже ниже нуля.

Потепление в регионе ожидается не раньше выходных — 13 и 14 ноября прогнозируется до +15 градусов, но это днём, в ночные часы по-прежнему будет уже по-ноябрьски холодно, от 3 до 5 градусов тепла.