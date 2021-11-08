Ставрополь, , 11:14 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом изо дня в день растет, ставя новые рекорды. Так, по данным губернатора края Владимира Владимирова на 8 ноября, за прошедшие сутки подтвердились тесты на COVID-19 у 494 жителей региона.

В больнице Mos.ru

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Такой высокий прирост числа заболевших наблюдается в регионе уже не одну неделю. Растет также смертность от COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 43 случая смерти, а днем ранее — 44.

С начала пандемии на Ставрополье стали носителями коронавируса 101 565 человек. Выздоровели из них — 78 090 пациентов. Не удалось спасти врачам 4338 заразившихся.

В настоящее время находятся в больницах на лечении от опасной инфекции более 4500 человек. Остальные лечатся на дому. В крае остается все меньше свободных коек — около 7%, из-за чего властям субъекта РФ приходится открывать все больше новых койко-мест, перепрофилируя под ковидные госпитали площади медорганизаций.