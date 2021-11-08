Оренбург, 8 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Оренбурге после нерабочей недели возобновили прием документов от претендентов на пост главы города. Число кандидатов увеличилось, сообщают СМИ.

Khabar 24 Кресло руководителя

Сегодня, 8 ноября, документы конкурсной комиссии предоставил пенсионер Игорь Прыскалов. Об этом информирует портал 56orb.ru, обращая внимание на то, что в 2020 году горожанин не смог поучаствовать в конкурсе.

Добавим, до нерабочего периода (по состоянию на 29 октября) о своем участии в конкурсе на должность главы муниципалитета заявили 11 человек. Напомним, дату конкурса перенесли с 19 ноября на 20 декабря 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Владимир Ильиных заявил о сложении полномочий главы Оренбурга. Он стал депутатом Госдумы РФ.