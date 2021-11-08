Москва, 8 ноября 2021, 11:13 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв обошёл испанца Рафаэля Надаля в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и стал пятой ракеткой мира. Об этом 8 ноября сообщается на сайте организации.
Лидером рейтинга по-прежнему является серб Новак Джокович. Российский теннисист Даниил Медведев располагается на второй позиции. Аслан Карацев поднялся на одну строчку и стал 15-м. Карен Хачанов поднялся на две позиции и стал 29-м.
Рейтинг АТР от 8 ноября:
- Новак Джокович (Сербия) — 10 940.
- Даниил Медведев (Россия) — 7640.
- Александр Зверев (Германия) — 6540.
- Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
- Андрей Рублёв (Россия) — 4950.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
- Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.
- Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.
- Янник Синнер (Италия) — 3395.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев проиграл первой Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.
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