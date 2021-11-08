Москва, , 11:13 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв обошёл испанца Рафаэля Надаля в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и стал пятой ракеткой мира. Об этом 8 ноября сообщается на сайте организации.

Андрей Рублёв si.robi

Лидером рейтинга по-прежнему является серб Новак Джокович. Российский теннисист Даниил Медведев располагается на второй позиции. Аслан Карацев поднялся на одну строчку и стал 15-м. Карен Хачанов поднялся на две позиции и стал 29-м.

Рейтинг АТР от 8 ноября:

Новак Джокович (Сербия) — 10 940. Даниил Медведев (Россия) — 7640. Александр Зверев (Германия) — 6540. Стефанос Циципас (Греция) — 6540. Андрей Рублёв (Россия) — 4950. Рафаэль Надаль (Испания) — 4875. Маттео Берреттини (Италия) — 4568. Каспер Рууд (Норвегия) — 3760. Хуберт Хуркач (Польша) — 3706. Янник Синнер (Италия) — 3395.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев проиграл первой Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.

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