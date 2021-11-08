Вашингтон, 8 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Актёр Финн Вулфхард дебютирует в качестве режиссёра. Об этом 7 ноября сообщило издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Финн Вулфхард

По словам Вулфхарда, его первый фильм будет снят в жанрах слешера и хоррора с элементами комедии — события киноленты будут происходить в детском лагере. Другие подробности актёр не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что Финн Вулфхард стал известен благодаря сериалу «Очень странные дела». Он также исполнил одну из главных ролей в дилогии фильмов «Оно».