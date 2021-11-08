Канберра, , 17:59 — REGNUM Австралия рискует потерять многие рабочие места в других странах, если ей не удастся увеличить свои расходы на НИОКР, поскольку в настоящее время среди всех стран ОЭСР богатая страна занимает 21 место по расходам на разработку и внедрение новых технологий. Об этом 8 ноября написала британская The Guardian.

Страны ОЭСР (сс) Emilfaro

В своей статье журналисты отметили, что, выступая на климатическом саммите в Глазго, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что при достижении углеродной нейтральности его страна сделает ставку «на технологии, а не на налоги». Однако реальность такова, что сегодня правительство Австралии тратит только 1,8% бюджета на НИОКР, что значительно ниже среднего показателя среди стран ОЭСР (2,5%).

При этом Израиль, Южная Корея, Япония и Тайвань возглавляют рейтинг стран по этому показателю.

«Очевидно, что нам нужно работать лучше», — заявил изданию Миша Шуберт, который работает исполнительным директором компании Science & Technology Australia, представляющей более 80 тысяч австралийских ученых и исследователей.

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