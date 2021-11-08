Ярославль, , 11:13 — REGNUM «Городской торгово-выставочный центр» в Ярославле по прежнему не даёт проезжать муковозам на территорию хлебозавода №1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор предприятия Олег Котов.

Хлебозавод

8 ноября попасть спецтехнике на предприятие не помогли даже судебные приставы, которые пытались исполнить определение арбитражного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «ГТВЦ» не пускает муковозы к заводу через свою территорию. Директором предприятия является депутат муниципалитета Роман Галагаев. Арбитражный суд обязал собственника пропускать транспорт, однако определение суда депутат оставил без внимания. На этот раз руководство «ГТВЦ» сослалось на проведение дорожных работ.

«Точно так же, как в прошлый раз, приехали. Только сегодня уже были другие отговорки. Что территория отдана другому предприятию, которое строительное. Которое будет класть второй слой асфальта. Соответственно, они взяли, перегородили дорогу асфальтоукладчиком. Плюс положили поддоны с плиткой, открыли люки, на въезде. Дальше — тоже люки открыли, канализационные. И заместитель директора свою машину ещё поставил, чтобы не смогли проехать. Приставы приехали, зафиксировали это дело. И уехали. Самого Галагаева не было. Приставы выполняют свою работу, понятно что какие-то штрафные санкции там будут. И мы фиксировали, и приставы фиксировали, что решение суда не выполняется», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор хлебозавода Олег Котов.

При этом отгрузка муки продолжается — муковозы продолжают вставать на улице Комсомольской, чем мешают проезду и проходу граждан и нарушают правила дорожного движения.

«Сейчас опять будет машина с улицы Комсомольской разгружаться. И опять будет затруднять проезд автомобилям, проход пешеходам. Соответственно, сейчас опять будут звонить люди и нам, и в город, что муковозы мешают», — пояснил директор хлебозавода.

Олег Котов отметил, что он продолжает надеяться на положительный исход дела и «торжество здравого смысла».

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