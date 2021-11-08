В Ярославле компания депутата снова не пропустила на хлебозавод муковозы
Ярославль, 8 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. «Городской торгово-выставочный центр» в Ярославле по прежнему не даёт проезжать муковозам на территорию хлебозавода №1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор предприятия Олег Котов.
8 ноября попасть спецтехнике на предприятие не помогли даже судебные приставы, которые пытались исполнить определение арбитражного суда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «ГТВЦ» не пускает муковозы к заводу через свою территорию. Директором предприятия является депутат муниципалитета Роман Галагаев. Арбитражный суд обязал собственника пропускать транспорт, однако определение суда депутат оставил без внимания. На этот раз руководство «ГТВЦ» сослалось на проведение дорожных работ.
При этом отгрузка муки продолжается — муковозы продолжают вставать на улице Комсомольской, чем мешают проезду и проходу граждан и нарушают правила дорожного движения.
Олег Котов отметил, что он продолжает надеяться на положительный исход дела и «торжество здравого смысла».