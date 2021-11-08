Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в одном из кафе, расположенном на улице Большой Садовой, вспыхнул пожар. На борьбу с огнём ушло почти два часа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 8 ноября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Ростовские спасатели на месте пожара

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 8:57 мск. Огонь вспыхнул в помещении кухни и прошёлся по площади 50 кв. метров. Огнеборцам удалось быстро локализовать возгорание. В 10:47 мск объявлена полная ликвидация пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте работали 46 человек и девять единиц техники.