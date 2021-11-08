Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Четыре горных гида, которые в сентябре 2021 года принимали участие в восхождении на Эльбрус, в ходе которого погибли пять начинающих альпинистов, выписаны на амбулаторное лечение. Многие из них до сих пор лечат последствия полученного обморожения. Об этом 8 ноября сообщили в петербургской компании, организовавшей восхождение.

На склонах Эльбруса ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

Напомним, 23 сентября при восхождении на Эльбрус попала в снежную пургу с ураганным ветром группа туристов из 19 человек. Не сумев спуститься вниз самостоятельно, они попросили помощи в МЧС. Прибывшие на место спасатели смогли спасти 14 человек, еще пятеро туристов погибли. Все выжившие члены группы получили серьезные обморожения и травмы и были доставлены в больницу. Позже семерых из них выписали.

Так, гид-лидер Илья Чуйков получил обморожение пальцев. Врачи сумели избежать ампутации, но мелкие сосуды еще плохо функционируют, кожа и ногти нарастают медленно. Сейчас альпинист лечится амбулаторно. Второй гид-лидер Антон Никифоров завершил лечение обморожений в одной из московских клиник, где ему провели ампутацию пяти фаланг на четырех пальцах обеих рук. Сейчас проходит амбулаторное лечение. Гид Таулан Кипкеев, который лежал в реанимации с отёком легких, в настоящий момент проходит курс реабилитации, до сих пор лечит обморожения пальцев. Четвертый гид Игорь Даньков получил легкие обморожения, стационарного лечения не потребовалось.

«Ураганный ветер срывал и уносил рукавицы туристов, каждый из ребят пожертвовал своими верхонками, чтобы спасти пальцы участников. Каждый, пытаясь спасти людей, выполнял работу голыми руками — так быстрее. Поэтому все гиды получили обморожения пальцев, — пояснили в организации. — Кроме того, каждый повредил глаза из-за ураганного ветра со снегом, сейчас зрение восстановлено».

В настоящий момент все выжившие туристы находятся в своих городах и вышли на работу. Почти все пострадавшие выписались из больницы до 6 октября. В середине октября были выписаны из больницы пациенты с более сложными случаями: турист с обмороженным лицом и восходитель с переломом. Травма последнего оказалась сложной, поэтому до сих пор идет реабилитация.

Отметим, Чуйков и Никифоров, как и руководитель компании Денис Алимов, стали фигурантами уголовного дела. Им предъявлено обвинение по статье 238, часть 3 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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