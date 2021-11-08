Тбилиси, 8 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Оппозиционным партиям Грузии следует научиться делать выводы на основе своих поражений на выборах. Об этом 8 ноября заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ходе заседания правительства.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

«Оппозиции было сложно смириться с очередным поражением, но когда народ отказывает вам восемь раз, это очень много значит и должно стать ещё одним уроком», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что в Грузии не будет выборов до 2024 года. По мнению премьер-министра, у правительства республики теперь будет три года на то, чтобы сосредоточиться на развитии страны.

Напомним, в Грузии 30 октября завершились выборы в органы самоуправления. Правящая партия «Грузинская мечта» получила больше всего мест в органах городских законодательных собраний. Также кандидаты от «Мечты» победили на выборах мэра почти во всех городах страны. В оппозиции обвинили власти в «фальсификациях» и начали проводить акции протеста.