Калуга, 8 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Почти на 216 миллионов рублей пополнили доход федерального бюджета судебные приставы Калужской области за счёт взыскания исполнительского сбора за девять месяцев 2021 года. Это больше показателя аналогичного периода 2020 года на 78 миллионов рублей. Об этом 8 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой

По его словам, граждане не оплачивая свои долги в добровольном порядке, не задумываются о возможных последствиях. Однако даже относительно небольшие задолженности — по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, госпошлинам или, например, взносам в пенсионный фонд — могут стать причиной наложения штрафных санкций в виде исполнительского сбора.

«Согласно статье 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в установленный срок. Сумма исполнительского сбора устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тысячи рублей с физических лиц и 10 тысяч рублей с должника-организации. Таким образом, даже минимальный 500-рублевый штраф может обернуться трехкратным увеличением долга. В случае же неисполнения исполнительного документа неимущественного характера сумма сбора с физического лица составит 5 тысяч рублей, с должника-организации — 50 тысяч рублей», — отметил Артём Залогин.