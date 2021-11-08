Калужские приставы взыскали свыше 216 млн рублей исполнительского сбора
Калуга, 8 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Почти на 216 миллионов рублей пополнили доход федерального бюджета судебные приставы Калужской области за счёт взыскания исполнительского сбора за девять месяцев 2021 года. Это больше показателя аналогичного периода 2020 года на 78 миллионов рублей. Об этом 8 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
По его словам, граждане не оплачивая свои долги в добровольном порядке, не задумываются о возможных последствиях. Однако даже относительно небольшие задолженности — по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, госпошлинам или, например, взносам в пенсионный фонд — могут стать причиной наложения штрафных санкций в виде исполнительского сбора.