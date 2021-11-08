Канберра, , 11:10 — REGNUM В настоящее время большое количество жителей Австралии боятся потерять работу из-за негативных последствий пандемии. Однако, как оказалось, работа не единственное, что можно потерять в период пандемии, поскольку все больше австралийцев подумывают бросить партнера или партнершу. Об этом 8 ноября сообщил новостной портал News.com.au.

Развод

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Согласно опросу, проведенному с помощью приложения Amica, разработанного семейными юристами для помощи парам в процессе развода, каждая пятая пара винит пандемию в разрушении своих отношений, а каждая 12-я рассматривала возможность прервать отношения.

В октябрьском опросе Amica приняли участие 1 009 человек.

Между тем, согласно официальной статистике Федерального окружного суда Австралии, в течение 2020−2021 годов рекордные 49 625 пар подали на развод, что на 8% больше, чем 12 месяцами ранее.

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