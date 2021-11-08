Кострома, , 11:16 — REGNUM Новым заместителем губернатора Костромской области по социальной политике стала Елена Журина, сообщает пресс-служба администрации региона.

Елена Журина Https://ksu.edu.ru

Напомним, в октябре 2020 года чиновница возглавила департамент по труду и социальной защите населения. До этого она руководила департаментом культуры, работала в комитете по физической культуре и спорту, управлениях по взаимодействию с муниципальными образованиями и обеспечению деятельности мировых судей. Отметим, что Елена Журина является супругой мэра Костромы Юрия Журина.

Прежний замгубернатора Ольга Ерёмина покинула свой пост сегодня, 8 ноября в связи с переходом на работу в федеральное медицинское учреждение в Ялте. Она курировала вопросы здравоохранения, культуры, образования, социального обеспечения граждан и труда в Костроме на протяжении 7 лет. Новый директор «социального» департамента в регионе пока не назначен.

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