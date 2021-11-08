Сидней, Австралия, , 11:06 — REGNUM В настоящее время в отдельных районах Сиднея конкуренция на рынке недвижимости усилилась настолько, что граждане, предупреждают аналитики, сталкиваются с риском переплатить огромную сумму при покупке частных домовладений. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Nine News.

Цены на жилье (сс) nattanan23

Отмечается, что особо остро проблема стоит в девяти районах Сиднея, расположенных в основном вокруг северных пляжей и восточных пригородов. Там покупатели несут наибольший риск необоснованной потери капитала из-за взвинченных цен. Так, в районе Северного Бонди в Сиднее средняя цена за частное домовладение находится на отметке в 4 млн австралийских долларов ($3,96 млн).

Аналитики рынка недвижимости также предупреждают, что за последние 18 месяцев пандемии цены резко выросли и находятся на пиковых значениях. Таким образом, покупка домовладения в настоящее время рискует обернуться потерей средств после того, как рынок вернется в «нормальное состояние».