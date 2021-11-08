Красноярск, 8 ноября 2021, 11:04 — REGNUM В Красноярске суд признал брата бывшего министра лесного хозяйства края виновным в посредничестве в получении особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867
Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Уголовное дело против генерального директора одной из коммерческих организаций было возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры и полиции.

Установлено, что с марта 2018-го по март 2020 года министр лесного хозяйства края (по данным местных массмедиа, речь идёт о Димитрии Маслодудове) покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг». Её учредителями и фактическими руководителями были знакомые его родного брата. Подсудимый давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств в Енисейском районе подбирать и оформлять участки как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их вышеуказанной фирме.

За два года учредители передали подсудимому более 7 млн рублей. Из них более 3,5 млн рублей он передал своему брату.

В рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество подсудимого на общую сумму более 9 млн рублей.

Уголовное дело против экс-министра лесного хозяйства Красноярского края по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия») находится на стадии предварительного расследования.

Суд назначил брату экс-министра наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он оштрафован на 7 млн 120 тысяч рублей

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