Красноярск, , 11:04 — REGNUM В Красноярске суд признал брата бывшего министра лесного хозяйства края виновным в посредничестве в получении особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Уголовное дело против генерального директора одной из коммерческих организаций было возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры и полиции.

Установлено, что с марта 2018-го по март 2020 года министр лесного хозяйства края (по данным местных массмедиа, речь идёт о Димитрии Маслодудове) покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг». Её учредителями и фактическими руководителями были знакомые его родного брата. Подсудимый давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств в Енисейском районе подбирать и оформлять участки как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их вышеуказанной фирме.

За два года учредители передали подсудимому более 7 млн рублей. Из них более 3,5 млн рублей он передал своему брату.

В рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество подсудимого на общую сумму более 9 млн рублей.

Уголовное дело против экс-министра лесного хозяйства Красноярского края по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия») находится на стадии предварительного расследования.

Суд назначил брату экс-министра наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он оштрафован на 7 млн 120 тысяч рублей

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