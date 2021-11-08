Канны, Франция, , 11:04 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции не исключает версию о теракте после нападения на полицейский патруль в Канне, сообщает 8 ноября AFP со ссылкой на источники.

Полиция Франции Biedermann

Отмечается, что около 08:30 мск неизвестный мужчина подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата Канна, открыл дверь и пытался ранить ножом двух правоохранителей.

Дежуривший вместе с полицейскими сотрудник правопорядка в ответ на это применил оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 октября группа хулиганов в городе Алансон, который находится на северо-западе Франции, сожгла 15 автомобилей и совершила нападение на прибывших на место инцидента сотрудников полиции и противопожарных служб.

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