Горно-Алтайск, , 11:01 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай из-за пожара в многоквартирном доме четыре семьи остались без крыши над головой. В трёх из них воспитывается девять детей в возрасте от 1 года до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Пожар на Алтае МВД по Республике Алтай

Возгорание произошло 27 октября в селе Сайдыс. Всем жильцам дома удалось самостоятельно эвакуироваться, поэтому никто не пострадал. Однако сгорели все вещи жильцов.

В связи с этим 7 ноября погорельцев навестили сотрудники полиции, собрав для них личные вещи и школьные принадлежности.