Владикавказ, , 10:59 — REGNUM В Северной Осетии школьные осенние каникулы решили не продлевать. Однако с начала новой четверти за парты в образовательных организациях сели не все школьники. Очное обучение разрешено по решению оперативного штаба из-за коронавируса только для учащихся начальной школы — с 1-го по 4-й класс.

Дистанционное обучение Edu.gov.ru

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Остальные школьники и студенты вузов будут учиться в дистанционном режиме с 8 по 14 ноября. Предложение министра образования и науки Северной Осетии Эллы Алибековой об этом было поддержано главой республики Сергеем Меняйло.

Что касается детских садов, то они начали работу на новой неделе после нерабочих дней, объявленных по всей России с 30 октября (в Северной Осетии с 26 октября), в штатном режиме.

Напомним, школьные каникулы в РСО-Алании начались раньше положенного срока — с 18 октября.

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