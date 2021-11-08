Уфа, 8 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Арочный мост на выезде из Уфы намерены закрыть на реконструкцию в ближайшее время в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение на мосту Бетанкура

По его словам, реконструкция этого моста будет проходить в течение трех лет.

«Перед жителями я сразу извинился, что, вроде, радость большая — 11 полос, но мы в ближайшее время должны две полосы арочного моста закрыть», — сообщил глава республики, поручив главе администрации Уфы Сергею Грекову«хорошо поработать с жителями Уфы, чтобы они поняли правильно».

Хабиров отметил, что этот мост будут реконструировать дольше, чем мост-вставку: почти три года.

«Это еще мы сократим сроки. Это большой объем работы», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открыли движение по новому мосту через реку Белую.