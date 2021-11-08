Канберра, , 11:01 — REGNUM С 8 ноября на всей территории Австралии станет возможной запись на прием для получения третьей дозы бустерной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации ревакцинация от COVID-19 досрочно стартовала в таких штатах, как Новый Южный Уэльс и Виктория. Взрослые жители Австралии, которые были вакцинированы от COVID-19 двумя дозами, по прошествии не менее шести месяцев имеют право на повторную вакцинацию препаратом Pfizer.

Отмечается, что те австралийцы, которые ранее привились вакцинами AstraZeneca или Moderna, также смогут получить третью дозу производства Pfizer.

По состоянию на 8 ноября в Австралии было введено 173 000 бустерных доз. Однако прививки были поставлены только лицам с ослабленным иммунитетом.

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